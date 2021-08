Die aktuell längste Serie: Under Armour mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 27.03%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Dienstag Home24 mit 27,38% auf 18,10 (358% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,13%) vor 3D Systems mit 21,48% auf 34,44 (599% Vol.; 1W 29,47%) und Stratasys mit 10,49% auf 20,64 (69% Vol.; 1W 27,45%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -32,91% auf 0,03 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), Baumot Group mit -9,05% auf 0,04 (0% Vol.; 1W -15,56%), BioNTech mit -6,87% auf 416,50 (584% Vol.; 1W 18,39%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Advanced Micro Devices, Inc. (24067,1 Mio.), Microsoft (10665,07) und Nvidia (7146,57). Umsatzausreisser ...

