Die Aktie von BASF (BAS.DE) legt am Mittwoch um 0,73% auf 67,92 Euro zu und knüpft im W1-Chart an die vor drei Wochen ausgebildete bullische Hammerkerze an. Im April hatte der Kurs nach einem Double Top und einem Bearish-Engulfing bis zum 23,6% Fibonacci-Retracement (64,70 Euro) korrigiert. Der Bereich konnte trotz mehrfacher Tests verteidigt werden und nach dem Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie scheinen die Käufer wieder optimistischer zu sein. Doch ob der Aufwärtstrend, der mit ...

