Die Aktualisierung der EU-Vorschriften für die Ausfuhr von Abfällen der grünen Liste in Staaten, die nicht der OECD angehören, soll "vor Jahresende 2021" abgeschlossen werden. Der Text werde nun in die EU-Amtssprachen übersetzt, so die Auskunft aus der Generaldirektion Handel der Europäischen Kommission auf Anfrage von EUWID. EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis hatte Mitte April in einer Antwort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...