Um 11:46 liegt der ATX TR mit +0.03 Prozent im Plus bei 7219 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +4.46% auf 14.05 Euro, dahinter Agrana mit +3.44% auf 18.97 Euro und AT&S mit +1.66% auf 36.75 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15781 (+0.07%, Ultimo 2020: 13719). Die Bewertungen für das Wachstum haben neue Höhen erreicht, mit 828 in den USA gehandelten Unternehmen, die am Ende des 2, Quartals mehr als das Zwanzigfache ihres Umsatzes wert waren - fast das Dreifache der Anzahl, die die Technologieblase im März 2000 erreichte. Zum Vergleich: "Unser" Technologieunernehmen AT&S ist nur mit etwas mehr als dem 1-fachen Umsatz bewertet.AT&S ( Akt. Indikation: 36,70 /36,80, 1,66%) (Der Input von Christian Drastil für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...