... zurechtgestutzt. GOLDMAN SACHS meldet Korrekturbedarf, nachdem die Aktie von ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS nach oben schoss. Das Biotech-Unternehmen entwickelt u.a. einen Impfstoff gegen Covid-19 auf mRNA-Basis. Die ARCT-Aktie ist laut GOLDMAN-Analyse 29 $ wert (Kursziel). Der erneute steile Kursanstieg seit Monatsbeginn (von 31 auf zwischenzeitlich 58 $) sei nicht gerechtfertigt.



In einer ersten Spekulationswelle im Dezember hatte ARCT in der Spitze 129,71 $ markiert und wurde bis Mai unter 25 $ zurückgeführt.



Die neue Rally wurde dadurch begünstigt, dass SANOFI den Konkurrenten TRANSLATE BIO übernimmt, ebenfalls Entwickler eines Covid-19-Impfstoffs auf mRNA-Basis. TRANSLATE BIO hat zurzeit einen Börsenwert von 2,9 Mrd. $.



Für ARCTURUS gilt aktuell 1,2 Mrd. $ Börsenwert, nach Verbilligung der Aktie um 8,4 % auf 46,30 $ in der Vorbörse.



Helmut Gellermann aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



