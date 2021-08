FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag nach frischen US-Inflationszahlen zugelegt und genau vier Wochen nach seinem letzten Rekordhoch einen weiteren Höchststand markiert. Der Leitindex kletterte am Nachmittag bis auf 15 887 Punkte, bröckelte im späten Handel jedoch wieder ab und ging mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 15 826,09 Zählern aus dem Handel. Der MDax der mittelgroßen Werte sank hingegen um 0,25 Prozent auf 35 760,31 Punkte. Er hatte am Vortag einen Rekord erreicht.

Die Anleger hätten mit Erleichterung aufgenommen, dass die US-Inflation nicht mehr steige, wenngleich sie weiterhin auf einem hohen Niveau sei, hieß es aus dem Markt. Im Juli stagnierten die US-Verbraucherpreise zum Vormonat bei plus 5,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf 5,3 Prozent gerechnet./edh/he

DE0008469008, DE0008467416