Die digitale Positionsanzeige Segmo-Assist von Lenord+Bauer ermöglicht schnelle und kontrollierte Formatwechsel auch in Anlagen ohne vollautomatisierte Verstellung. Rein manuelle Verstellungen erfüllen in vielen Anwendungen nicht die Anforderungen an Qualität, Reproduzierbarkeit und Nachverfolgbarkeit. Eine Lösung ist die Ergänzung manueller Formatverstellungen durch die digitale Positionsanzeige. Diese wird einfach auf das Wellenende der zu verstellenden Achse aufgeschoben und kommuniziert via ...

Den vollständigen Artikel lesen ...