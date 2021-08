Aktien: Biontech verdient prächtig - Aktie stürzt dennoch ab

Anzeige / Werbung Biontech ist dank seines auf mRNA-Basis entwickelten Covid-19-Impfstoffs einer der großen Gewinner der Corona-Krise. Die Aktie ist explodiert, nun bricht der Titel aber ein. Bis zur nächsten Unterstützung ist noch Luft. Bereits zu Beginn der Coronavirus-Pandemie fokussiert sich Biontech auf die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Cobid-19. Das Mainzer Unternehmen ist erfolgreich, das Mittel wirkt und wird nun auch verstärkt bei Jugendlichen verimpft. Biontech hebt deshalb die Umsatzprognose für das Vakzin erneut an. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie der Moderna- und Curevac-Konkurrent mitteilte, werden nun Erlöse von 15,9 Milliarden Euro erwartet. Bislang war Biontech nur von 12,4 Milliarden Euro ausgegangen. Die neue Prognose basiere auf den derzeit unterzeichneten Lieferverträgen, hieß es. Sie umfassten rund 2,2 Milliarden Impfdosen für 2021. Biontech peilt weiteren Angaben zufolge bis Jahresende nun insgesamt eine Produktionskapazität von drei Milliarden Dosen an. 2022 sollten es dann weitere bis zu vier Milliarden Einheiten werden. Den Umsatz für das zurückliegende zweite Quartal bezifferte Biontech auf 5,31 Milliarden Euro. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum lag der Wert nur bei 41,7 Millionen im Euro. Das Nettoergebnis lag bei 2,79 Milliarden Euro - nach einem Verlust von 88,3 Millionen Euro vor Jahresfrist. Biontech-Aktie fällt zusammen Die Aktie von Biontech befindet sich in einem exponentiellen Aufwärtstrend, der den Titel bis zum Rekord von mehr als 450 Dollar geführt hat. Doch die guten Quartalsergebnisse haben Anleger genutzt, um Gewinne zu kassieren. Der Titel fällt um rund 100 Dollar und auch der MACD (Momentum) beginnt, zu drehen. Die nächste signifikante Unterstützung liegt bei rund 250 Dollar. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )