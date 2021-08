Die Aktie der Münchener Rück (MUV2) legt am Donnerstag um 0,14% auf 245,25 Euro zu und notiert auf einem 3-Monats-Hoch. Sollte die Rallye fortgesetzt werden, wäre dies der siebte tägliche Kursanstieg in Folge. Die nächste Widerstandszone befindet sich bei 253,50 Euro - seit knapp einem Jahr bewegt sich der Kurs in einer breiten Seitwärtsrange zwischen 224,40 und 253,50 Euro. Im Falle einer Korrektur könnten die Verkäufer das Ausbruchsniveau der Vorwoche bei 231,70 Euro, das mit dem 50% Fibonacci-Retracement ...

