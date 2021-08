Das Catering-Unternehmen DO & CO erzielte im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 einen Umsatz von 102,84 Mio. Euro, was einer Steigerung von 216,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum entspricht. Das EBITDA beträgt 22,34 Mio. Euro (VJ: -7,72 Mio. Euro), die EBITDA-Marge liegt bei 21,7 Prozent (VJ: -23,8 Prozent). Das konsolidierte Betriebsergebnis (EBIT) beträgt 10,00 Mio. Euro und liegt damit um 31,66 Mio. Euro über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die EBIT-Marge beträgt 9,7 Prozent (VJ: -66,7 Prozent). Das Konzernergebnis (Net Result) steigt im 1. Quartal von im Vorjahr -22,15 Mio. Euro auf 1,96 Mio. Euro und ist damit wie schon in den beiden Vorquartalen positiv. Durch schrittweise Lockerungen der gesetzlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie erholt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...