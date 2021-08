Proterra hat sich mit LG Energy Solution auf eine langfristige Belieferung mit zylindrischen Zellen geeinigt. Diese sollen in einer Fabrik von LG Energy Solution in den USA hergestellt und an Proterra-Werke in Nordamerika zur Herstellung von Batteriesystemen für Nutzfahrzeuge geliefert werden. Zusätzlich zu den in den USA hergestellten Batteriezellen haben Proterra und LG Energy Solution ihren bestehenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...