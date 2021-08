Das Spezialchemie-Unternehmen Alzchem hat angekündigt, seine Produktionskapazitäten für Kreatin-Monohydrat und dessen Vorstufen deutlich zu erhöhen. Das Produkt kommt als Nahrungsergänzung sowie in veganen und vegetarischen Lebensmitteln zum Einsatz. Mit dem Sport- und Gesundheitsmarkt bewegt sich Kreatin-Monohydrat in einem Markt, der in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen ist. Und so verzeichnet auch Alzchem für sein Produkt unter dem Markennamen Creapure "eine anhaltend hohe Nachfrage". ...

