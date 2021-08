Vor allem chemisches Recycling wird zu einer immer wichtigeren Waffe im Kampf gegen Plastikmüll. Unser Newsticker informiert Sie über aktuelle Projekte und Entwicklung rund um das Kunststoff-Recycling. Kunststoffe, vor allem Plastikverpackungen, haben in der gesellschaftlichen Diskussion zunehmend einen schweren Stand. Verständlicherweise, denkt man etwa an die gigantischen Müllmengen in den Ozeanen. ...

