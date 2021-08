Der Immobilienkonzern Tanger Factory Outlet Centers Inc. (ISIN: US8754651060, NYSE: SKT) zahlt an diesem Freitag eine vierteljährliche Dividende von 0,1775 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record day war der 30. Juli 2021. Auf das Jahr gerechnet werden somit 0,71 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 17,47 US-Dollar (Stand: 12. August 2021) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...