Der Versicherungskonzern Chubb Limited (ISIN: CH0044328745, NYSE: CB) wird eine Quartalsdividende von 80 US-Cents an seine Investoren ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 8. Oktober 2021 (Record date: 17. September 2021). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen 3,20 US-Dollar Dividende. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 181,79 US-Dollar (Stand: 12. August 2021) einer aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...