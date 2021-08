USA Gute Laune herrschte in dieser Handelswoche auch in Übersee: Sowohl der Dow Jones als auch der marktbreite S&P 500 knackten ihre bisherigen Rekordmarken. Erleichtert reagierten Anleger am Mittwoch auf die Daten zur US-Inflation. Diese lag im Juli zwar bei 5,4%, stieg allerdings im Vergleich zum Vormonat langsamer an. Darin sehen viele Anleger die Position der US-Notenbank bestätigt, die die derzeitigen Inflationsraten für ein vorübergehendes Phänomen hält - was also eine weiter sehr lockere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...