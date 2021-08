Auch an der Börse ist Nachhaltigkeit das Schlagwort dieser Tage. Wer anhand der sogenannten ESG-Kriterien investiert - also die Aspekte Umwelt, Soziales und Führungskultur berücksichtigt - durfte sich entsprechend über manchen Kursgewinn freuen. So steigerte Tesla seinen Aktienkurs seit dem Börsengang im Jahr 2010 um mehr als den Faktor 200. Dagegen konnte die Daimler -Aktie im gleichen Zeitraum nur knapp 80 % zulegen. Für viele überraschend verkaufte Daimler im Jahr 2014 sogar seine Tesla-Anteile. Der damalige Vorstandschef Zetsche freute sich über einen Gewinn von mehreren hundert Millionen - allerdings zu früh: "Wir sind die einzigen, die mit Elektroautos Geld verdient haben." Einige Jahre ...

