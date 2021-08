Heute im gabb: Um 11:48 liegt der ATX TR mit +0.13 Prozent im Plus bei 7293 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +2.14% auf 25.075 Euro, dahinter Rosenbauer mit +2.14% auf 52.5 Euro und Zumtobel mit +1.25% auf 8.92 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16018 (+0.51%, Ultimo 2020: 13719). - ATX am Jahrestag des All-time-Lows erstmals in seiner Geschichte 10 Tage hintereinander im Plus?- OMV, Erste Group und 4 Millionen- PIR-News: Rosenbauer, Addiko, S&T, Research zu Polytec, Wienerberger, Andritz- Unser Robot sagt: VIG, OMV, voestalpine und weitere Aktien auffällig, Martin Füllenbach führt den 3. Tag im CEO Ranking- Börsegeschichte 13.8.: Extremes zu Flughafen Wien und Addiko Bank- Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz- wikifolio ...

