Spannend bleibt es in der ytd-Sicht beim Handelsvolumen. Vor Marktstart hatte die OMV 6,787 Mrd. und die Erste Group 6,783 Mrd. kumuliertes Handelsvolumen 2021. Zuletzt war die Grossbank 14 Jahre in Folge die Nr. 1 in dieser Hinsicht. Um heuer erstmals die Nr. 1 zu sein, fehlen nur noch 4 Mio. Euro. Wiederholen sich die Umsätze von gestern, ist die Erste vorne.OMV ( Akt. Indikation: 47,61 /47,67, -0,25%)Erste Group ( Akt. Indikation: 35,19 /35,24, 0,10%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.08.)

