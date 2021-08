In der zweiten Augustwoche (Kalenderwoche 32; 09.08 bis 13.08.2021) überschreitet die Euroboden GmbH die Platzierungsmarke von 40 Mio. Euro für ihre jüngste Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289EM6). Das maximale Gesamtvolumen der 5,50%-Anleihe beträgt 75 Mio. Euro. Die HÖRMANN Industries GmbH erhöht aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung die Prognose der Unternehmensgruppe für das laufende Geschäftsjahr 2021 und rechnet nunmehr mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in einer Bandbreite von 26 Mio. Euro bis 28 Mio. Euro (vorher 20 Mio. Euro). Beim Umsatz plant das HÖRMANN-Management zwischen 600 Mio. Euro und 620 Mio. Euro (vorher 540 Mio. Euro bis 560 Mio. Euro) ein. Die im Juni 2019 begebene 50 Mio. Euro-Anleihe 2019/24 der HÖRMANN Industries GmbH (ISIN: NO0010851728) ist mit einem Zinskupon von 4,50% p.a. ausgestattet und notiert in dieser Woche an der Börse Frankfurt bei starken 108%.

Auch die JDC Group erhöht ihre Guidance für Gesamtjahr 2021 und erzielt in den ersten sechs Monaten des Jahres einen deutlichen Umsatz- und Ergebnissprung. Die Umsatzerlöse ...

