Ich gehe fast täglich laufen, siehe https://runplugged.com/runkit/profil/5 . Meist höre ich dabei Podcasts. In dieser Sektion meines Blogs werde ich über meine Favoriten schreiben und auch Highlight-Inputs nennen. Diesmal hab ich mich selbst gehört. Das geht so. Ich darf die Idee zu "Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast" erklären: https://open.spotify.com/episode/64DmBlgzYNaZEPYXmfIIcJ'si=6eb276554ba64523 Diesen Beitrag spielen wir noch über unseren alten Podcast, der derzeit noch verschlafen ist, aber unser Kanal für das Tagesgeschehen an der Wiener Börse werdden wird. "Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast" ist mit diesem Intro nun ebenfalls eingereicht und noch im August geht es los. Mehr Podcast Passion HIER . Besuchen ...

