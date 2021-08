Faurecia übernimmt das 60 Prozent-Aktienpaket der Poolaktionäre von Hella und kündigt Übernahmeangebot zum Erwerb der weiteren Hella Aktien an. Der seit einigen Monaten zum Verkauf stehende Autozulieferer Hella geht an den französischen Konkurrenten Faurecia. Dieser übernimmt von der bisherigen Eigentümerfamilie Hueck 60 % der Hella-Aktien für knapp 4 Mrd. Euro, teilten die beiden Unternehmen mit. Rund 3,4 Mrd. Euro davon erhält die Familie in bar, den Rest in Faurecia-Anteilen. Der französische ...

