Borussia Dortmund 2.80% Silberpfeil60 (CHANCE01): Dortmund: 2G-Prinzip im Stadion zum Bundesligaauftakt Zum Bundesliga-Auftakt am Samstag lässt der BVB nur geimpfte oder von Covid-19 genesene Zuschauer ins Stadion - und nur 25.000 insgesamt. Die Borussen treten gegen Eintracht Frankfurt an. Ein Bund-Länder-Beschluss vom Dienstag besagt: Bei Sportgroßveranstaltungen sind maximal 25.000 Zuschauer zugelassen. Darunter fallen auch die Spiele der Fußball-Bundesliga. Am Samstagabend (14.08.) standen sich im Topspiel Borussia https://www1.wdr.de/uebersicht-dortmund-100.html und Eintracht Frankfurt gegenüber. https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/bvb-bundesliga-geimpfte-genesene-stadion-100.html (16.08. 11:29) >> mehr comments zu Borussia Dortmund: ...

