Die aktuell längste Serie: Münchener Rück mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 12.31%) - die längste Serie dieses Jahr: Porsche Automobil Holding 12 Tage (Performance: 21.37%). Tagesgewinner war am Montag Dialog Semiconductor mit 3,89% auf 67,26 (252% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,64%) vor Zumtobel mit 2,25% auf 9,10 (71% Vol.; 1W 2,71%) und HelloFresh mit 2,20% auf 84,50 (88% Vol.; 1W 10,03%). Die Tagesverlierer: Varta AG mit -7,89% auf 125,45 (349% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -23,53%), Rocket Internet mit -4,28% auf 29,10 (102% Vol.; 1W -2,15%), Manz mit -3,91% auf 59,00 (83% Vol.; 1W -0,67%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (31705,59 Mio.), Apple (31299,61) und Amazon (21961,34) ....

