Die aktuell längste Serie: GlaxoSmithKline mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.45%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Montag Biofrontera mit 5,88% auf 2,52 (9% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,70%) vor Heidelberger Druckmaschinen mit 4,38% auf 2,05 (275% Vol.; 1W 8,12%) und Borussia Dortmund mit 4,01% auf 6,87 (264% Vol.; 1W 5,86%). Die Tagesverlierer: BioNTech mit -9,07% auf 343,10 (422% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -23,28%), Nippon Express mit -8,59% auf 58,50 (1057% Vol.; 1W -8,59%), Varta AG mit -7,89% auf 125,45 (349% Vol.; 1W -23,53%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Advanced Micro Devices, Inc. (15777,84 Mio.), Microsoft (13266,44) und ...

