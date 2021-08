Die EQS Group AG gründet eine Tochtergesellschaft in Wien. Compliance- und Investor-Relations-Kunden, die bisher vom Hauptsitz in München betreut wurden, haben ab sofort im Büro am Spittelberg lokale Ansprechpartner. Die EQS Group reagiert damit eigenen Angaben zufolge auf die stark gestiegene Kundenzahl in Österreich. Bereits jetzt zählt das Unternehmen den Angaben zufolge drei Viertel aller Unternehmen aus dem ATX zu seinen Kunden, darunter OMV, Erste Group oder voestalpine. Auch nicht-börsennotierte Unternehmen, öffentliche Institutionen und Organisationen nutzen die Cloud-Lösungen der EQS, unter anderem TÜV Austria, die Stadt Wien und das Bundesministerium für Justiz (BMJ). "Wir freuen uns, dass wir jetzt noch näher an unseren ...

