Bundesbürger reich an Innovationskraft, aber bei materiellem Wohlstand nur Mittelmaß 3 der 10 Konzerne mit meisten Anmeldungen gewerblicher Schutzrechte (2020) beim Europäischen Patentamt aus Deutschland Bei Ranking der Patentanmeldungen nach Ursprungsländern landet Deutschland hinter USA an zweiter Stelle Meiste Patente in Sparte digitale Kommunikation und Medizintechnologie Bei Kaufkraft pro Einwohner landet Deutschland in Europa erst an 8. Stelle Kinderlose Singles in Deutschland: Anteil von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...