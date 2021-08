SIG hat in China ein zweites Produktionswerk für aseptische Kartonpackungen in Betrieb genommen. Damit will das Unternehmen seine Position am wachsenden chinesischen Markt weiter stärken. Das neue Werk befindet sich in der Nähe des ersten SIG-Produktionswerkes im Suzhou Industrial Park (SIP). Daher ist es möglich, Ressourcen in Produktion und Betriebsführung gemeinsam zu nutzen. Der Standort befindet sich auch in der Nähe des Asia Pacific Tech Centers von SIG. Dies soll sicherstellen, dass SIG nicht nur mit Trends Schritt hält, sondern sie vorausschauend gestalten kann. Samuel Sigrist, CEO bei ...

