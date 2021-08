In einer Kurzmitteilung nach den Zahlen von Frequentis, machen die Analysten von Raiffeisen Research darauf aufmerksam, dass die Ergebnisse des Flugsicherheitsspezialisten unter anderem deshalb so gut sind und über deren Erwartungen liegen, weil pandemiebedingt Reisekosten eingespart werden konnten. "Zudem zeigte sich der Bereich Public Transport & Safety von seiner schönsten, weil besonders margenstarken Seite", so die Raiffeisen-Experten. Die Reise- und Marketingkosten sollten zwar nach dem Ende der Reisebeschränkungen wieder ansteigen, aber die Virtualisierung der Auftragsabwicklung und die Ergebniskraft von softwarebasierten Plattformlösungen wird bleiben, und damit auch deren langfristiges Potenzial, so die Analysten, deren letzte Empfehlung für die ...

