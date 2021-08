MONTREAL, Aug. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynacor Gold Mines Inc. (TSX: DNG / OTC: DNGDF) (Dynacor oder das Unternehmen) hat seinen ungeprüften Konzernabschluss und die Erörterung und Analyse des Managements (MD&A) für das zweite Quartal zum 30. Juni 2021 veröffentlicht.



Diese Dokumente wurden in elektronischer Form unter www.sedar.com bei SEDAR eingereicht und sind auf der Website des Unternehmens unter www.dynacor.com verfügbar.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Zahlen in dieser Pressemitteilung in Millionen USD angegeben. Alle Beträge je Aktie sind in USD angegeben. Alle Abweichungen in % werden auf Basis gerundeter Zahlen berechnet. Einige Additionen können aufgrund von Rundungen falsch sein).

ZWEITES QUARTAL 2021 ÜBERBLICK UND HIGHLIGHTS

ÜBERBLICK

Dynacor hat den Dreimonatszeitraum zum 30. Juni 2021 ("zweites Quartal 2021") abgeschlossen und meldet einen neuen vierteljährlichen Umsatzrekord mit einem Umsatz von 42,8 Millionen und einem Nettoergebnis von 2,2 Millionen USD (0,06 USD je Aktie), der noch über der Jahresprognose liegt, im Vergleich zu einem Umsatz von 8,0 Millionen USD und einem Nettoverlust von (0,02-0,7 Millionen USD) (-0,7 USD pro Aktie) 2020 im zweiten Quartal 2020 ("zweites Quartal 2020"). Ohne die sehr solide Performance im zweiten Quartal 2021 zu mindern, waren die Vergleichszahlen aus dem zweiten Quartal 2020 durch die Covid-19-Krise erheblich beeinträchtigt worden, da die vorübergehende Stilllegung des Werks Veta Dorada zu dem einzigen vierteljährlichen Verlust führte, der seit 2010 vom Unternehmen verzeichnet wurde.

Die Einkaufs- und Verarbeitungstätigkeiten des Unternehmens bei Erz waren mit einem Erzeinkauf von 31.280 Tonnen und 30.374 Tonnen verarbeitetem Erz weiterhin sehr stark.

Angesichts wachsender Goldverkaufsmengen konnte das Unternehmen seine Quartalsumsätze für das vierte Quartal in Folge steigern.

Angesichts des schnellen Wachstums beim Volumen des Erzeinkaufs beschloss das Unternehmen, den Bau der ursprünglich für das dritte Quartal geplanten Werkserweiterung voranzutreiben. Die Erweiterungsarbeiten wurden im Juni deutlich vor dem Termin vorzeitig und unter Budget abgeschlossen.

Das Werk wurde vollständig in Betrieb genommen und im Juni 11 Tage lang erfolgreich mit 400 Tonnen pro Tag betrieben. Nach dem Ende des Quartals wurde der tägliche Durchsatz auf die maximale Kapazität von 430 Tonnen pro Tag erhöht. Die Fabrik war in den letzten fünf Wochen mit voller Kapazität in Betrieb.

HIGHLIGHTS

Betrieb

Erzbestand für einen Produktionsmonat. Mit einem neuen Quartalsrekord beim Erzeinkauf (31.280 Tonnen im zweiten Quartal 2021) behielt das Unternehmen trotz der Zunahme der verarbeiteten Mengen ein Bestandsniveau von über 11.000 Tonnen bei. Dies entspricht einem Anstieg von 41,5 % gegenüber Ende 2020.

Mit einem neuen Quartalsrekord beim Erzeinkauf (31.280 Tonnen im zweiten Quartal 2021) behielt das Unternehmen trotz der Zunahme der verarbeiteten Mengen ein Bestandsniveau von über 11.000 Tonnen bei. Dies entspricht einem Anstieg von 41,5 % gegenüber Ende 2020. Höchstes pro Quartal verarbeitetes Volumen. Im zweiten Quartal 2021 hat das Werk Veta Dorada trotz Ausfallzeiten aufgrund von Wartungs- oder Erweiterungsaktivitäten ein historisch hohes Volumen von 30.374 Tonnen Erz (Durchschnitt 334 Tonnen pro Tag) im Vergleich zu 29.327 im ersten Quartal 2021 (326 Tonnen pro Tag) und 3.244 Tonnen (136 Tonnen pro Tag) im zweiten Quartal 2020 verarbeitet. (Unter Berücksichtigung von 91 Tagen im zweiten Quartal 2021, 90 Tagen im ersten Quartal 2021 und 24 möglichen Arbeitstagen aufgrund der durch Covid-19 bedingten Einschränkungen und der Werksstilllegung im zweiten Quartal 2020);

Im zweiten Quartal 2021 hat das Werk Veta Dorada trotz Ausfallzeiten aufgrund von Wartungs- oder Erweiterungsaktivitäten ein historisch hohes Volumen von 30.374 Tonnen Erz (Durchschnitt 334 Tonnen pro Tag) im Vergleich zu 29.327 im ersten Quartal 2021 (326 Tonnen pro Tag) und 3.244 Tonnen (136 Tonnen pro Tag) im zweiten Quartal 2020 verarbeitet. (Unter Berücksichtigung von 91 Tagen im zweiten Quartal 2021, 90 Tagen im ersten Quartal 2021 und 24 möglichen Arbeitstagen aufgrund der durch Covid-19 bedingten Einschränkungen und der Werksstilllegung im zweiten Quartal 2020); Weitere Produktionssteigerung im Quartalsvergleich. Im zweiten Quartal 2021 betrug die Goldäquivalent-Produktion 25.172 Unzen Goldäquivalent im Vergleich zu 21.975 Unzen im ersten Quartal 2021 (14,5 % Anstieg) und 1.935 Unzen im zweiten Quartal 2020.



Finanzen

Rekord-Quartalsumsatz . Bei leicht höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen (+1,8 %) und höheren Verkaufsmengen (+2,7%) im Vergleich zum letzten Rekordquartal (erstes Quartal 2021) belief sich der Umsatz im zweiten Quartal 2021 auf 42,8 Millionen USD gegenüber 40,9 Millionen im ersten Quartal 2021 und 8,0 Millionen USD im zweiten Quartal 2020;

. Bei leicht höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen (+1,8 %) und höheren Verkaufsmengen (+2,7%) im Vergleich zum letzten Rekordquartal (erstes Quartal 2021) belief sich der Umsatz im zweiten Quartal 2021 auf 42,8 Millionen USD gegenüber 40,9 Millionen im ersten Quartal 2021 und 8,0 Millionen USD im zweiten Quartal 2020; Steigerung der Brutto-Betriebsmarge. Die operative Bruttomarge betrug im zweiten Quartal 2021 6,5 Millionen USD (15,2 % des Umsatzes) im Vergleich zu 5,3 Millionen USD (13,0 % des Umsatzes) im ersten Quartal 2021 und Null im zweiten Quartal 2020.

Die operative Bruttomarge betrug im zweiten Quartal 2021 6,5 Millionen USD (15,2 % des Umsatzes) im Vergleich zu 5,3 Millionen USD (13,0 % des Umsatzes) im ersten Quartal 2021 und Null im zweiten Quartal 2020. Starkes Nettoergebnis Nettoergebnis und Gesamtergebnis von 2,2 Millionen USD (0,06 USD je Aktie), ähnlich wie im ersten Quartal 2021 (2,1 Millionen USD) und verglichen mit einem Nettoverlust von (-0,7 Millionen USD) im zweiten Quartal 2020.

Nettoergebnis und Gesamtergebnis von 2,2 Millionen USD (0,06 USD je Aktie), ähnlich wie im ersten Quartal 2021 (2,1 Millionen USD) und verglichen mit einem Nettoverlust von (-0,7 Millionen USD) im zweiten Quartal 2020. Cash-Bruttobetriebsmarge in Rekordhöhe Die Cash-Bruttobetriebsmarge im zweiten Quartal 2021 liegt über 300 USD je verkaufter Unze Goldäquivalent (1) im Vergleich zu 257 USD im ersten Quartal 2021 und 117 USD im zweiten Quartal 2020;

Die Cash-Bruttobetriebsmarge im zweiten Quartal 2021 liegt über 300 USD je verkaufter Unze Goldäquivalent im Vergleich zu 257 USD im ersten Quartal 2021 und 117 USD im zweiten Quartal 2020; EBITDA-Anstieg im Vergleich zum Vorquartal (2) . 5,0 Millionen USD im Vergleich zu 4,6 Millionen USD im ersten Quartal 2021 (ein Anstieg um 8,7 %) und null im zweiten Quartal 2020.

5,0 Millionen USD im Vergleich zu 4,6 Millionen USD im ersten Quartal 2021 (ein Anstieg um 8,7 %) und null im zweiten Quartal 2020. Stabiler Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderung der Betriebskapitalposten. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderung der Betriebskapitalposten von 3,2 Millionen USD (0,08 USD je Aktie) (3) im dritten Quartal in Folge stabil und im Vergleich zu null im zweiten Quartal 2020.

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderung der Betriebskapitalposten von 3,2 Millionen USD (0,08 USD je Aktie) im dritten Quartal in Folge stabil und im Vergleich zu null im zweiten Quartal 2020. Solide Barmittelposition. Die Barmittel beliefen sich zum 30. Juni 2021 auf 13,4 Millionen USD gegenüber 11,9 Millionen USD zum Jahresende 2020.



Barrendite für Aktionäre

Erhöhung der monatlichen Dividende um 33 % ab Juni 2021. Im zweiten Quartal 2021 wurden Dividenden in Höhe von insgesamt 0,5 Millionen USD (0,6 Millionen CAD) ausgezahlt, einschließlich einer monatlichen Dividende von 0,0067 CAD im Juni 2021.



(1) Die Cash-Bruttobetriebsmarge pro Unze Goldäquivalent ist in USD angegeben und wird berechnet, indem die durchschnittlichen Barverkaufskosten pro Unzenäquivalent Au vom durchschnittlichen Verkaufspreis pro Unzenäquivalent Au abgezogen werden. Es handelt sich um eine Non-IFRS-Finanzkennzahl, die nicht gemäß IFRS-Standard definiert ist. Es ist daher möglich, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlichen Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist.

(2) EBITDA: "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen" ist eine Non-IFRS-Kennzahl für die finanzielle Performance, die nicht gemäß IFRS-Standard definiert ist. Es ist daher möglich, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlichen Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Das Unternehmen verwendet diese Non-IFRS-Kennzahl als Indikator für die durch die Geschäftstätigkeit generierten Barmittel und ermöglicht es Anlegern, die Rentabilität des Unternehmens mit anderen zu vergleichen, indem die Auswirkungen verschiedener Vermögensgrundlagen, Auswirkungen aufgrund unterschiedlicher Steuerstrukturen sowie die Auswirkungen verschiedener Kapitalstrukturen storniert werden.

(3) Der Cashflow je Aktie ist eine Non-IFRS-Kennzahl für die finanzielle Performance, die nicht gemäß IFRS-Standard definiert ist. Es ist daher möglich, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlichen Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Das Unternehmen verwendet diese Non-IFRS-Kennzahl, die auch für Anleger hilfreich sein kann, da sie ein Ergebnis liefert, das mit dem Marktpreis der Unternehmensaktie verglichen werden kann.

BETRIEBSERGEBNIS

Auszug aus der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Three-month periods

ended June 30, Six-month periods

ended June 30, (in $'000) 2021 2020 2021 2020 Sales 42,777 8,007 83,686 38,876 Cost of sales (36,260 ) (7,975 ) (71,866 ) (33,895 ) Gross operating margin 6,517 32 11,820 4,981 General and administrative expenses (2,002 ) (746 ) (3,210 ) (1,837 ) Other projects - (13 ) (16 ) (141 ) Operating income 4,515 (727 ) 8,594 3,003 Income before income taxes 4,267 (755 ) 8,195 2,892 Current income tax expense (1,835 ) 85 (3,389 ) (1,137 ) Deferred tax expense (270 ) (15 ) (538 ) (55 ) Net income and comprehensive income 2,162 (685 ) 4,268 1,700 Earnings per share Basic $ 0.06 (-$0.02 ) $ 0.11 $ 0.04 Diluted $ 0.06 (-$0.02 ) $ 0.11 $ 0.04



Der Gesamtumsatz belief sich auf 42,8 Millionen USD gegenüber 8,0 Millionen USD im zweiten Quartal 2020. Der deutliche Anstieg von 34,8 Millionen USD ist auf die Rekordhöhe bei der Erzaufbereitung, die gestiegenen Absatzmengen, die hohen Goldpreise und offensichtlich auf die Covid-19-Krise zurückzuführen, die die Schließung des Betriebs im zweiten Quartal 2020 erzwungen hat. Im Vergleich zum Vorquartal (erstes Quartal 2021) stiegen die Umsätze aufgrund der höheren Goldproduktion in Verbindung mit höheren Goldmarktpreisen um 1,9 Millionen USD.

Die Bruttobetriebsmarge für das zweite Quartal 2021 erreichte 6,5 Millionen USD, was 15,2 % des Umsatzes entspricht.

Die Gemein- und Verwaltungskosten beliefen sich im zweiten Quartal 2021 auf 2,0 Millionen USD gegenüber 0,7 Millionen USD im zweiten Quartal 2020. Damals waren diese Aufwendungen aufgrund der Covid-Krise erheblich reduziert worden. Der Anstieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 ist auch auf einmalige Gebühren in Höhe von 0,5 Millionen USD zurückzuführen, einschließlich der anfallenden Gebühren für die Freigabe der seit Dezember 2019 einbehaltenen Goldbarren (siehe Pressemitteilung vom 22. Juli 2021). Für das dritte Quartal 2021 wird ein deutlicher Rückgang der Gemein- und Verwaltungskosten erwartet.

Das Nettoergebnis für das zweite Quartal 2021 wurde erneut durch die Erfassung eines latenten Ertragssteueraufwands von 0,3 Millionen USD (kumulativ 0,6 Millionen USD im Jahr 2021) beeinflusst, der aus Wechselkursabweichungen zwischen dem US-Dollar und dem peruanischen Sol resultiert und für langfristige Vermögenswerte auf lokaler Steuerbasis gilt.

Überleitung von Non-IFRS-Kennzahlen

(in $'000) Three-month periods

ended June 30, Six-month periods

ended June 30, 2021 2020 2021 2020 Reconciliation of net income and comprehensive income to EBITDA Net income and comprehensive income 2,162 (685 ) 4,268 1,700 Income taxes 2,105 (70 ) 3,926 1,192 Financial expenses 57 31 108 49 Depreciation 648 599 1,291 1,239 EBITDA 4,972 (125 ) 9,593 4,180



CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT, INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT SOWIE

BETRIEBSKAPITAL UND LIQUIDITÄT

Geschäftstätigkeiten

Im zweiten Quartal 2021 belief sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen der Betriebskapitalposten auf 3,2 Millionen USD (6,3 Millionen USD im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2021) im Vergleich zu (-0,03 Millionen USD) im zweiten Quartal 2020 (3,2 Millionen USD im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2020). Dieser Quartalsanstieg erklärt sich vor allem durch den Anstieg der Bruttobetriebsmarge aufgrund der höheren Goldproduktion.

Im zweiten Quartal 2021 belief sich der Barmittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit auf (-2,0 Millionen USD) (4,8 Millionen USD im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2021) im Vergleich zu 5,0 Millionen USD im zweiten Quartal 2020) (18,0 Millionen USD im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2020). Die Veränderungen bei den Betriebskapitalposten beliefen sich auf (-5,3 Millionen USD) (-1,6 Millionen USD im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2021) gegenüber 5,0 Millionen USD im Jahr 2020 (14,9 Millionen USD im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2020). Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die Abweichung bei den Vorräten zurückzuführen.

Investitionstätigkeiten

Im Dreimonatszeitraum zum 30. Juni 2021 investierte das Unternehmen 1,1 Millionen USD (kumulativ 1,6 Millionen USD im Sechsmonatszeitraum 2021). Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Investitionen im Werk, insbesondere in Bezug auf die im zweiten Quartal abgeschlossene Kapazitätssteigerung (Durchsatzniveau +25%), Verbesserungen in den Produktionsprozessen sowie Neufahrzeuge. Sämtliche Investitionen werden aus intern erwirtschafteten Cashflows finanziert.

Finanzierungstätigkeiten

Im zweiten Quartal 2021 wurden monatlich drei Dividenden in Höhe von insgesamt 0,0167 CAD je Aktie ausgezahlt, was einem Gesamtbetrag von 0,5 Millionen USD (0,6 Millionen CAD) entspricht. Im zweiten Quartal 2020 wurde eine vierteljährliche Dividende in Höhe eines Gesamtbetrags von 0,4 Millionen USD (0,6 Millionen CAD) ausgezahlt.

Während des Berichtszeitraums wurden 129.107 Stammaktien (insgesamt 180.332 Stammaktien im Jahr 2021) im Rahmen des üblichen Programms des Unternehmens zum Rückkauf von Aktien durch den Emittenten zu einem Gesamtbarbetrag von 0,2 Millionen USD bzw. 0,3 Millionen CAD zurückgekauft (keine im ersten Halbjahr 2020).

Im zweiten Quartal 2021 wurden 167.500 Stammaktien ausgegeben, nachdem die Vorstandsmitglieder des Unternehmens 167.500 Kaufoptionen für einen Gesamtbetrag von 0,2 Millionen USD (0,3 Millionen CAD) ausgeübt hatten.

Im Jahr 2021 leistete das Unternehmen vierteljährlich Rückzahlungen auf Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 0,06 Millionen USD (0,15 Millionen USD pro Quartal im Jahr 2020).

Betriebskapital und Liquidität

Zum 30. Juni 2021 belief sich das Betriebskapital des Unternehmens auf 28,9 Millionen USD, davon 13,4 Millionen USD in Barmitteln (25,4 Millionen USD, davon 11,9 Millionen USD in Barmitteln, zum 31. Dezember 2020).

KONZERNBILANZ

Zum 30. Juni 2021 belief sich die Summe der Aktiva auf 83,4 Millionen USD (76,3 Millionen USD zum 31. Dezember 2020). Wesentliche Abweichungen seit dem Ende des letzten Jahres sind auf den deutlichen Anstieg der liquiden Mittel und Vorräte sowie auf die Auswirkungen der zusätzlich ausgewiesenen latenten Steuerverbindlichkeit im Jahr 2021 zurückzuführen.

(in $'000) (unaudited) As at

June 30, As at

December 31, 2021 2020 Cash 13,446 11,868 Accounts receivable 8,858 8,434 Inventories 17,127 13,401 Property, plant and equipment 20,238 19,677 Right-of-use assets 1,143 834 Exploration and evaluation assets 18,526 18,510 Other assets 4,027 3,572 Total assets 83,365 76,296 Trade and other payables 9,721 7,082 Asset retirement obligations 3,585 3,604 Current tax liabilities 1,275 1,124 Deferred tax liabilities 1,574 1,036 Lease liabilities 1,122 706 Shareholders' equity 66,088 62,744 Total liabilities and equity 83,365 76,296



PROGNOSE FÜR 2021

Aufbereitung von Erzen

Das Unternehmen verzeichnet weiterhin starke Erzkäufe, was die Verarbeitung hoher Tonnagen an Erz während des Berichtszeitraums ermöglichte.

Das Unternehmen gab kürzlich den Abschluss des Erweiterungsprojekts der Aufbereitungsanlage Veta Dorada bekannt, mit dem der Durchsatz von 345 Tonnen pro Tag auf 430 Tonnen pro Tag gesteigert werden konnte, was einer Steigerung um 25 % entspricht.

Für das Jahr 2021 gab das Unternehmen eine Prognose für die Finanz- und Investitionsausgaben(1) heraus und prognostiziert einen Umsatz von 150 Millionen USD und einen Jahresüberschuss von 6,9 Millionen USD (0,18 USD je Aktie). Mit einem Umsatz von 83,7 Millionen USD zum 30. Juni 2021 (82,5 % der Gesamtumsätze des Jahres 2020) und einem kumulierten Nettoergebnis von 4,3 Millionen USD bzw. 0,11 USD je Aktie (ähnlich den Gesamtzahlen des Jahres 2020) liegt das Unternehmen noch über seiner Finanzprognose für 2021 und ist in einer guten Position, diese zu übertreffen.

(1) Annahmen

i) Durchschnittlicher Wechselkurs CA/US von 1,273:1

ii) Die Finanzprognose für 2021 basiert auf einem durchschnittlichen Goldpreis von 1.850 USD je Unze (Jahresendkurs 2020).



ÜBERDYNACOR

Dynacor ist ein Dividendenunternehmen aus dem Bereich der industriellen Golderzverarbeitung mit Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen ist in der Goldproduktion tätig und verarbeitet Erz, das es von der ASM-Branche (handwerkliche und kleine Minenbetriebe) kauft. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams über jahrzehntelange Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit ASM-Minenbetrieben verfügen. Das Unternehmen besitzt außerdem ein Goldexplorationsgelände (Tumipampa) in der Region Apurímac.

Dynacor beabsichtigt, seinen Verarbeitungsbetrieb auch auf andere Rechtskreise auszuweiten.

Durch sein PX IMPACT Gold-Programm stellt Dynacor eine umweltschonende und sozial verantwortliche Goldproduktion sicher. Eine wachsende Anzahl von unterstützenden Unternehmen aus dem Luxusschmuck- und Uhrmachergewerbe sowie aus dem Anlagesektor zahlen für das PX IMPACT Gold einen geringen Aufschlag an unsere Kunden und strategischen Partner. Dieser Aufschlag ist eine direkte Investition in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für die Gemeinden unserer handwerklichen und kleinen Minenbetriebe.

Dynacor ist an der Toronto Stock Exchange (DNG) sowie am außerbörslichen Handel (OTC) in den USA unter dem Symbol (DNGDF) notiert.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte vorstehende Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren umfassen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die tatsächliche Performance von Dynacor, oder die Branchenergebnisse, wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder der künftigen Performance abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und die operative Performance zum Datum dieser Pressemitteilung wider.

Toronto Stock Exchange (TSX): DNG OTC

(United States): DNGDF

Stammaktien im Umlauf: 38.916.797

Website: http://www.dynacor.com

Twitter: http://twitter.com/DynacorGold

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e8fb52c-6ec4-4888-b0cc-914f3c98815b