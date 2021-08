Ab heute, 18. August 2021, listen drei Produkte im Vienna MTF, die auf den Entwicklungen von Bitcoin, Ethereum und Litecoin basieren und physisch hinterlegt sind. Mit dem Bitcoin-ETC (BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin) ist erstmals auch ein klimaneutrales Krypto-Produkt an der Wiener Börse handelbar. Der Market Maker Lang & Schwarz sorgt für Liquidität im fortlaufenden Handel zwischen 9:15 Uhr und 17:30 Uhr. Das Produktangebot richtet sich vorrangig an jene, die an den Entwicklungen der Kryptowährungen partizipieren möchten, ohne sich ein Krypto-Wallet einzurichten. An der Börse profitieren Interessierte von überwachtem und transparentem Handel und einer sicheren Abwicklung über ihr Wertpapierdepot.

