Die US-Indizes treten vorbörslich auf der Stelle. Der Future auf den S&P 500 wird am Mittwoch flach bei 4.437,8 Punkten gehandelt, da die meisten Intraday-Gewinne nach Beginn der europäischen Kassasitzung wieder abgegeben wurden. Am Dienstag hatte der marktbreite Aktienindex 0,71% an Wert verloren und damit den größten Tagesverlust seit einem Monat verzeichnet. Allerdings prallte der Kurs am Abend nach Erreichen eines neuen Wochentiefs (4.411,8 Punkte) von der 20-Tage-Linie ab und konnte sich bis ...

