++ Aktien in Westeuropa handeln schwächer ++ DE30 scheitert am lokalen Hoch bei 15.950 Punkten ++ Deutsche Post erwirbt Hillebrand für 1,5 Milliarden Euro ++ Die europäischen Aktienindizes notieren am Mittwoch leicht im Minus. Die Indizes aus dem östlichen Teil Europas sind die größten Nachzügler: Der russische RTS fällt um 0,6% und der polnische WIG20 um 0,8%. Unter den europäischen Gewinnern finden sich heute die Indizes aus Schweden, Portugal, Spanien und der Schweiz. Die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls um 20:00 Uhr ist das wichtigste makroökonomische Ereignis des Tages, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...