Die Rohölvorräte in den USA sind in der Woche zum 13. August um 3,23 Mio. Barrel gesunken, nachdem sie in der Vorwoche um 0,447 Mio. Barrel zurückgegangen waren und die Analysten von -1,055 Mio. Barrel ausgingen, so der EIA Petroleum Status Report. Die Cushing-Rohölvorräte sanken um 0,98 Millionen Barrel, nachdem sie in der Vorwoche um 0,325 Millionen Barrel zurückgegangen waren. Die Benzinvorräte stiegen um 0,696 Millionen Barrel, nachdem sie im vorangegangenen Zeitraum um 1,4 Millionen Barrel ...

