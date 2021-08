Pratteln (awp) - Die Highlight Event and Entertainment AG ist trotz deutlicher Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Wie das im Bereich Film, Sport- Event-Marketing und Sport tätige Unternehmen am Mittwochabend mitteilte, stieg der Konzernumsatz in der Periode von Januar bis Juni 2021 zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...