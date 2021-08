Im Fokus der Marktteilnehmer standen die US-Inflationsdaten für den Monat Juli. Der Consumer Price Index legte im Monatsvergleich um 0,5 Prozent zu, was im Rahmen der Erwartungen lag. Die Jahresrate verharrte damit auf ihrem 13-Jahres-Hoch von 5,4 Prozent. Die Kerninflation stieg etwas schwächer als erwartet um 0,3 Prozent, was einer Jahresrate von 4,3 Prozent entsprach. Das von der University of Michigan berechnete Konsumentenvertrauen fiel überdurchschnittlich von 81,2 auf 70,2 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2011. Auf ...

