Der Industriekonzern Franklin Electric Co. Inc. (ISIN: US3535141028, NASDAQ: FELE) zahlt am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,175 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record date war der 5. August 2021. Auf das Jahr hochgerechnet kommen insgesamt 0,70 US-Dollar Dividende zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 81,79 US-Dollar (Stand: 18. August 2021) entspricht dies einer aktuellen ...

