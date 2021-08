Aktien: Corona-Impfstoff wird teurer - Biontech-Aktie steigt

Anzeige / Werbung Die Pharmaunternehmen Biontech und Moderna wollen die Preise für ihre Corona-Impfstoffe anheben, obgleich sich die Produktion eingespielt hat und die Kosten sinken dürften. Die Biontech-Aktie erholt sich. Pro Dosis Serum erhalten Biontech und sein Produktionspartner Pfizer 19,50 Euro statt wie bisher 15,50 Euro. Moderna bekommt pro Einheit nun 21,50 Euro und damit 2,50 Euro mehr als davor. Zuerst hatte die britische Financial Times darüber berichtet, die Einblick in die Verträge hatte. Bislang hat von jedem Euro Umsatz Biontech im ersten Halbjahr dieses Jahres 53 Cent Gewinn gemacht, Moderna an jedem Dollar 63 US-Cent verdient. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Der französische Europa-Staatssekretär Clement Beaune bestätigte eine Preiserhöhung, ohne konkrete Summen zu nennen. Ihm zufolge haben die Unternehmen den Aufschlag damit begründet und durchgesetzt, dass die Impfstoffe an die hochansteckende Delta-Variante des Erregers angepasst werden müssten. Teurer werde es nicht nur für die EU, sondern für alle Länder. Arme Staaten sollen den Impfstoff zu den Produktionskosten erhalten. Länder mit bescheidenem Wohlstand zahlen rund die Hälfte des Preises reicher Staaten. Biontech-Aktie testet Unterstützung Zuletzt war die Aktie von Biontech unter Druck geraten und bildete bei knapp 320 Dollar eine neue Unterstützung aus. Die Aktie konnte sich wieder erholen, allerdings ist der MACD (Momentum) weiter abwärts gerichtet, ein erneuter Test der Unterstützung daher nicht auszuschließen. Die nächste Hürde auf dem Weg zur Erholung liegt bei 390 Dollar. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )