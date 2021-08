Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft (SBO) hat in den ersten sechs Monaten einen Umsatz von 129,5 Mio. Euro (vs 184,5 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2020) erreicht. Das EBIT liegt bei 8,9 Mio. Euro (vs. 12,4 Mio. Euro). SBO-CEO Gerald Grohmann: "Wir gehen davon aus, dass sich das schrittweise Weltwirtschaftswachstum und damit auch die Nachfrage nach unseren Produkten im weiteren Jahresverlauf fortsetzt. 2021 entwickelt sich wie angekündigt zum Übergangsjahr, im Jahr 2022 sollte die Dynamik dann verstärkt zulegen."

