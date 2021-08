Die aktuell längste Serie: GlaxoSmithKline mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.56%) - die längste Serie dieses Jahr: Verbio 13 Tage (Performance: 36.72%). Tagesgewinner war am Mittwoch Mologen mit 27,78% auf 0,05 (82% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 48,39%) vor SFC Energy mit 10,06% auf 29,00 (117% Vol.; 1W 3,57%) und Francotyp-Postalia mit 6,38% auf 3,17 (294% Vol.; 1W 6,38%). Die Tagesverlierer: Cree mit -9,15% auf 78,36 (371% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -15,71%), GameStop mit -3,97% auf 157,05 (8% Vol.; 1W -1,09%), Advanced Micro Devices, Inc. mit -3,83% auf 103,44 (179% Vol.; 1W -3,94%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Advanced Micro Devices, Inc. (16423,78 Mio.), Microsoft (12683,38) und Nvidia ...

