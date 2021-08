Baidu -2.82% finelabels (MHKIPICK): Baidu will in Zusammenarbeit mit Geely auf der 'Beijing Auto Show' im April 2022 ein 'Robocar'-Konzept vorstellen, dass autonom fährt und mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet ist. Die beiden Firmen betreiben das Joint Venture Jidu Auto. Baidu ist in den letzten Monaten aufgrund von Marktrestriktionen in China deutlich zurückgekommen. Ich halte dennoch an der Aktie fest, da ich langfristig ein erhebliches Potential für die Aktie - insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren -sehe. (19.08. 07:30) >> mehr comments zu Baidu: www.boerse-social.com/launch/aktie/baidu Baidu -2.82% finelabels (FLB1899): ...

Den vollständigen Artikel lesen ...