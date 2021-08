Besuche im Innern eines Reinraums sind eher selten und wenn, dann nur unter strengsten Sauberkeitsbedingungen. Jetzt hat Gläser das virtuelle Prüflabor Cleantec-Lab im Internet eröffnet. In vielen Branchen wachsen dieAnforderungen an technisch reine Bauteile ständig - vor allem in der klassischen Automobilindustrie. Die aufwendige virtuelle Plattform des Spezialisten für Technnische Sauberkeit führt die gesamte Bandbreite der Reinraumanalyse vor Augen, von der Beratung und den Bau der Prüfmaschinen ...

