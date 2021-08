Heute im gabb: Um 11:59 liegt der ATX TR mit -1.45 Prozent im Minus bei 7181 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +0.75% auf 53.6 Euro, dahinter FACC mit +0.52% auf 8.735 Euro und Uniqa mit +0.25% auf 7.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15704 ( -1.64%, Ultimo 2020: 13719). - Rätsel beim Verbund, Eintrag bei der Bawag, Selbstbewusstsein bei Frequentis- PIR-News: Mayr-Melnhof, Uniqa, Flughafen Wien, FACC, VIG, Research zu DO & CO, VIG, Post, Wienerberger- Kurze zu Semperit und SBO- Unser Robot sagt: Polytec, Verbund, AT&S und weitere Aktien auffällig, Alfred Felder Nr. 1 im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Flughafen Wien, Frequentis und Immofinanz- Börsegeschichte 19.8.: Extremes zu Telekom ...

