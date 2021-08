Europas größte Fabrik für Nutzfahrzeug-Batteriesysteme geht in Darmstadt an den Start. Die neue Gigafactory 1 von Akasol bietet in der ersten Ausbaustufe eine Produktionskapazität von bis zu einer Gigawattstunde. Mit der Fabrik werde man das Wachstum als Innovationstreiber der Elektromobilität noch dynamischer fortsetzen, sagt Sven Schulz, CEO beim Entwickler und Hersteller von Hochenergie- und Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesysteme anlässlich der Eröffnungsfeierlichkeiten. Die Gigafactory verfügt in der ersten Ausbaustufe über eine Produktionskapazität von jährlich bis zu einer GWh, die ...

