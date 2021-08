Über korrekte Mülltrennung aufklären und Verbraucher zum Abfalltrennen motivieren - das ist das gemeinsame Ziel von Kaufland und "Mülltrennung wirkt", der Initiative der dualen Systeme. Ab sofort informieren in den Kaufland-Filialen Plakate und Radiospots Kunden darüber, wie sie Verpackungen richtig in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack entsorgen können. Der Handlungsbedarf für die Aufklärungsarbeit ist groß, denn mit durchschnittlich 30 % ist der Anteil an Restmüll im Gelben Sack und in der Gelben Tonne hoch und erschwert das Recycling wertvoller Rohstoffe. "Durch die enge Zusammenarbeit mit ...

