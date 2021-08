Ob die Kreislaufwirtschaft funktioniert, entscheidet sich gleich am Anfang. Darum ist Kaufland neuer Partner von "Mülltrennung wirkt". Die Initiative informiert Kunden darüber, wie Verpackungen korrekt entsorgt werden. Mit durchschnittlich 30 % ist der Anteil an Restmüll - also sogenannten "Fehlwürfen - im Gelben Sack und in der Gelben Tonne hoch und erschwert das Recycling wertvoller Rohstoffe. Es besteht also Handlungsbedarf. "Durch die enge Zusammenarbeit mit der Umweltsparte Pre Zero, die wie ...

