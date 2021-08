Der Handelstag wurde von Abgaben dominiert. Dennoch steckte die Wall Street das FOMC-Protokoll besser weg als der DAX. Was war genau geschehen? Nachdem die Wall Street am Vorabend nach dem FOMC-Protokoll bereits unter Druck geraten war, setzte sich diese Stimmung ungebremst am Deutschen Aktienmarkt heute fort. Bereits in der Vorbörse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...