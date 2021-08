Aktien: Curevacs "zweiter Anlauf" könnte funktionieren

Anzeige / Werbung Im Rennen um einen ersten hochwirksamen mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus hat Curevac gegen Biontech und Moderna das Nachsehen. Bei einem Vakzin der zweiten Generation könnte das allerdings anders aussehen. In den Anfängen der Coronavirus-Pandemie zählt das deutsche Biotechnologieunternehmen Curevac zu den Hoffnungsträgern für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19. Doch das auf der neuartigen mRNA-Technik basierende Vakzin verfehlt die Erwartungen. Beim zweiten Anlauf sieht es nun besser aus. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Curevac mitteilte, befindet sich ein Impfstoff der zweiten Generation derzeit in einer präklinischen Studie. Dort zeige es erste Erfolge: Es sei eine verbesserte Immunantwort und Schutzwirkung nachgewiesen worden. Wie es weiter hieß, zeigen die Daten eine hohe Schutzwirkung an nichtmenschlichen Primaten. Curevac zufolge war das Vakzin den Daten zufolge in der Lage, eine stärkere Antikörperneutralisierung aller ausgewählten Varianten zu erreichen. Dazu zählten auch die Beta-, Delta- und Lambda-Variante. Curevac-Aktie stabilisiert sich Die Aktie von Curevac befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, kann sich aber seit Juni stabilisieren, zwischen rund 76 und 47 Euro. Positiv ist die Erholung des MACD (Momentum), der die zuletzt aufwärtsgerichtete Dynamik widerspiegelt. Das Chartbild bessert sich aber erst, wenn die obere Begrenzung wieder überwunden wird. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

