Die amerikanische Baumarktkette Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, NYSE: HD) wird am 16. September 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,65 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record day ist der 2. September 2021. Insgesamt ist es das 138. Quartal in ununterbrochener Folge, für das Home Depot eine Dividende ausschüttet. Im Februar 2021 wurde ...

