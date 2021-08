Die aktuell längste Serie: E.ON mit 11 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.59%) - die längste Serie dieses Jahr: Porsche Automobil Holding 12 Tage (Performance: 21.37%). Tagesgewinner war am Donnerstag GFT Technologies mit 4,68% auf 29,10 (390% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,99%) vor Netflix mit 4,18% auf 543,71 (186% Vol.; 1W 6,46%) und Valneva mit 3,70% auf 12,34 (83% Vol.; 1W 14,26%). Die Tagesverlierer: Lyft mit -5,63% auf 46,79 (89% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -13,06%), Manz mit -4,76% auf 54,00 (122% Vol.; 1W -10,74%), Polytec Group mit -4,25% auf 8,78 (311% Vol.; 1W -7,29%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Apple (25514,15 Mio.), Amazon (24117,64) und Alibaba Group Holding (21405,47). Umsatzausreisser ...

